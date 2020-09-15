ترامب: أمريكا موجودة في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست معنية بالشرق الأوسط من أجل النفط، ولكن لحماية إسرائيل.



وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، ولكن الصحافة الأميركية السائدة لم تتداولها لسبب غير مفهوم، أن الولايات المتحدة ليست بحاجة ماسة للنفط، ولكن "يجب علينا التواجد في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل"، وفق وكالة (وفا).



وذكرت الصحفية الأميركية المحافظة باربرا بلاند، وهي الصحفية الوحيدة التي التقطت هذه التعليقات، أنه من الواضح أن لا أحد يهتم، ولكنها طرحت علامات استفهام بشأن المزاعم الأميركية السائدة بأنها موجودة في الشرق الأوسط بسبب النفط؛ لدرجة التورط في حرب ضد العراق.



وترتبط هذه التعليقات التي أدلى بها ترامب بنظرية تفسر سبب تسرع الإدارة الأميركية لغزو العراق، بحجة أسلحة الدمار الشامل المزعومة، إذ يبدو أن تهديد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لإسرائيل كان الدافع لهذه الحرب، ولكن البيت الأبيض لم يجرؤ على الاعتراف بذلك في ذلك الوقت.