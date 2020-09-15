الصحة العالمية تُحذر من ارتفاع إصابات (كورونا) بأوروبا الشهرين المقبلين

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) خلال الشهرين المقبلين في أوروبا، حيث تحدثت النمسا عن "موجة ثانية" للوباء كان العالم يخشى وصولها، بينما أعلنت اسرائيل فرض إجراءات حجر من جديد.



وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا لوكالة (فرانس برس)، إن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر اللذين سيكونا "أقسى" في مواجهة الوباء.



وقال هانز كلوغي "سيصبح الأمر أقسى، وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات"، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها.



وأضاف: "نحن في وقت لا تريد فيه البلدان سماع هذا النوع من الأخبار السيئة، وأنا أتفهم ذلك". لكنه سعى في الوقت نفسه إلى توجيه "رسالة إيجابية" مفادها أن الوباء "سينحسر في وقت ما".