ترامب: أي هجوم إيراني على أمريكا سيواجه برد أقوى بـألف مرة





وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلت عن مسؤول حكومي مطلع على القضية ومسؤول آخر اطلع على المعلومات، قولهما إن "النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا لانا ماركس منذ الربيع".



ولفت المصدر إلى، أن "الحكومة الإيرانية متورطة بهذه القضية، كما أن اغتيال السفيرة هو أحد الخيارات الممكنة كإجراء للرد على مقتل سليماني".



وفي ذات الصدد، ردت الخارجية الإيرانية على تلك المزاعم عبر متحدثها سعيد خطيب زادة، مؤكدة "نفيها القاطع للاتهامات الواردة في هذا التقرير المغرض".



ودعت إيران "المسؤولين الأمريكيين إلى الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران على الساحة الدولية".



كان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، قال في وقت سابق، إن "بلاده لن تنسى مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق على يد الولايات المتحدة الأمريكية". مشيرا إلى أن "إيران ستوجه (ضربة مماثلة) للأمريكيين".



وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة أمريكية في بغداد بداية العام الجاري.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة.وقال ترامب في تغريدات على موقع (تويتر): "وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة".ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديدا لإيران قائلاً: "أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم (أكبر بألف مرة) على إيران".