قوات الاحتلال تعتقل سبع شبان من العيسوية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبع شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت العيسوية واعتقلت 7 شبان من منازلهم بالبلدة، وهم: عبدالله أبو ريالة، واكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن، وما زالت حملة الاعتقال مستمرة حتى اللحظة.



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