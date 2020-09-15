قوات الاحتلال تعتقل سبع شبان من العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبع شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت العيسوية واعتقلت 7 شبان من منازلهم بالبلدة، وهم: عبدالله أبو ريالة، واكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن، وما زالت حملة الاعتقال مستمرة حتى اللحظة.
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبع شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت العيسوية واعتقلت 7 شبان من منازلهم بالبلدة، وهم: عبدالله أبو ريالة، واكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن، وما زالت حملة الاعتقال مستمرة حتى اللحظة.
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