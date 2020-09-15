الإمارات: نتطلع إلى سلام "حار" مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت هند العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن اتفاق بلادها وإسرائيل، نصر للدبلوماسية ويحمل بشائر أمل جديد للمنطقة.



وأضافت العتيبة، في مقال نشرته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن هذا السلام يشكل فرصة تاريخية جوهرية، ولكنه ليس بديلا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سيضفون غدا طابعا رسميا على اتفاق السلام، مشددة على أن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق الشعبين الإماراتي والإسرائيلي.



وأكدت أن بلادها تتطلع لسلام حار وعلاقات متبادلة مع إسرائيل، يصبان في مصلحة الطرفين، غير أن التزام أبو ظبي العميق حيال الشعب الفلسطيني لا يزال راسخا، وأن الإمارات تدعم بشدة حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.



وأشارت إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين، هم جيران ويتعين إيجاد حل عادل ودائم للصراع بينهما، وفق تعبيرها.