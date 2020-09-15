شاهد: الحكومة المصرية تضع شروطاً لعودة "الشيشة" في المقاهي









ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرارات التي صدرت اليوم، "هدفها عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها، مع بشروط وإجراءات احترازية".



وشدد على أنه "سيكون هناك رقابة مستمرة على الأماكن التي سيتم فتحها، وزارة السياحة ستراقب الأماكن التابعة لها، وكذلك الأمر بالنسبة للأوقاف ووزارة التنمية المحلية".







وتضمنت القرارات "استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، والموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50 % وكذلك السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا".ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرارات التي صدرت اليوم، "هدفها عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها، مع بشروط وإجراءات احترازية".وشدد على أنه "سيكون هناك رقابة مستمرة على الأماكن التي سيتم فتحها، وزارة السياحة ستراقب الأماكن التابعة لها، وكذلك الأمر بالنسبة للأوقاف ووزارة التنمية المحلية".

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مصر، إن هناك شرط واحد لعودة الشيشة إلى المقاهي مرة أخرى.وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن "الشيشة" ليست مدرجة للتقديم في المقاهى والكافيهات، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس (كورونا).وأشار سعد إلى أنه "مع قدوم فصل الشتاء قد توجد قرارات أخرى بسبب انتشار الأنفلونزا الموسمية"، حيث جاءت تصريحاته تعليقا على القرارات الصادرة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس (كورونا).