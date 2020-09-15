تركيا: ليست لدينا أطماع في أراضي أي دولة أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الاثنين، إن بلاده ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة أخرى، لكنها مصممة في ذات الوقت على عدم السماح لأحد بسلب حقوقها.



وأضاف قالن في تغريدة بالتركية، أن هناك إمكانية لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن المبادرات العقلانية والشاملة والمستندة على أساس الحق، ستساهم إيجابا في الحل.



وطالب قالن اليونان ودول الاتحاد الأوروبي بعدم التفريط بالسبل الدبلوماسية لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط، والإقدام على خطوات تخدم المساعي الرامية لإيجاد مخرج للأزمة، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".



وتابع: "في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل تركيا الدفاع عن حقوقها في الميدان وعلى طاولة المفاوضات، وعلى اليونان والاتحاد الأوروبي عدم التفريط بالسبل الدبلوماسية لحل الخلافات".



وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا متزايدا بين تركيا من جانب، واليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية النزاع بين أنقرة وأثينا حول حقوق التنقيب في المياه والحدود البحرية.



وأجرى جانبان مناورات عسكرية في المنطقة، وسط تزايد التوتر مؤخرا، ويتوسط الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا بين أنقرة وأثينا، لاعتماد الحوار في حل الخلاف وتجنب الانجراف نحو الصدام.



وزار وزير الخارجية الأمريكية، قبل يومين جزيرة قبرص، ووقع على هامش الزيارة مذكرة تفاهم بشأن زيادة التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية بين الطرفين، وأعلنت الوزارة أن مذكرة التفاهم تشمل إنشاء مركز الأمن البري والبحري والموانئ في قبرص.



فيما قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن المذكرة لا تخدم السلام والاستقرار في شرق المتوسط، وإنها تلحق أضرارا بالمساعي الرامية لحل أزمة جزيرة قبرص.