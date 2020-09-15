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ممثل حماس بإيران: الدور الإيراني يكاد الوحيد الذي أعلن رسمياً دعمه العسكري للمقاومة الفلسطينية

ممثل حماس بإيران: الدور الإيراني يكاد الوحيد الذي أعلن رسمياً دعمه العسكري للمقاومة الفلسطينية
ممثل حماس في ايران
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
قال الدكتور خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إيران: "إذا نظرنا إلى اجتماع الأمناء العامين، من منظور أنه أحد الخطوات الداعمة في الوحدة الوطنية، نستطيع أن نقرأ إلى أين نتجه".

وأضاف القدومي في لقاء خاص لـ"دنيا الوطن": "إن الكل يرى أنه مستهدف بغض النظر عن انتمائه السياسي، لذلك النسخة الوحيدة التي تفيد في هذه الظروف، هي الوحدة الفلسطينية، والوحدة هي التي تؤذي العدو وتؤلمه، وبالتالي كان لابد من هذه الخطوة؛ للتعبير عن الموقف الفلسطيني تجاه التطورات الحاصلة حول القضية الفلسطينية، وخاصة (صفقة القرن) والتطبيع، والاتفاق الذي حصل مؤخراً بين النظامين الإماراتي والبحريني وبين نتنياهو".

وأشار إلى أن مخرجات الاجتماع، هو الذي يجب البناء والحكم عليه، لذلك تم وضع برنامج عمل، وقد تشكلت بجهود المخلصين، لجنة المقاومة الشعبية، وأصدرت البيان الأول لها.

وحول إمكانية انضمام حركة (حماس) لمنظمة التحرير، أكد القدومي، أن الفلسطينيين لديهم متطلب للسير قدماً نحو برنامج سياسي واضح، لافتاً إلى أن هناك بيتاً فلسطينياً يجب إعادة ترتيبه، وإعادة بناء منظمة التحرير، حتى تصبح تمثل الكل الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك ليس شرطاً بقدر ما هو متطلب ولا يمكن بدونه، قطع خطوة للأمام.

في سياق آخر، وحول ما كشفته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، على برنامج ما خفي أعظم، ودعم إيران للمقاومة بالأسلحة، أكد ممثل الحركة في إيران، أن الكتائب والمقاومة الفلسطينية، تفتخر بأن لديها حاضنة في العالم العربي والإسلامي، وهي دائماً ما تدعو الكل لأن يدلي بدلوه ويقدم سهمه في هذا النضال الفلسطيني، للحفاظ على هوية ومقدسات الأمة وقبلة المسلمين الأولى، والمقدسات المسيحية التي اغتصبها المستعمر الإسرائيلي.

وقال: "الدور الإيراني متقدم في الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ويكاد الوحيد من نوعه من حيث إعلانه، وبشكل رسمي دعمه العسكري للمقاومة الفلسطينية، وكذلك من الناحية الفكرة والرسمية، يعلن في أدبياته حرصه وتصميمه على زوال الاحتلال الصهيوني".

وأضاف القدومي: "نحو والإخوة في الجمهورية الإسلامية بإيران، نرى وننظر بأن لدينا عدو ومشترك، وهو الاحتلال الصهيوني، فهذه العلاقة التي تتجه دائماً بأفق استراتيجي هي الطريق الحقيقي الذي يمكن أن يواجه به العدو الصهيوني، فالمقاومة المسلحة هي التي آلمت الاحتلال، فوجدنا من الإخوة في الجمهورية الإيرانية كل العون في ذلك".

وحول استعدادات المقاومة لأي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، أكد القدومي، أن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، دائماً عودت الجميع على تقديم مفاجآت وإبداع في مواجهة الاحتلال.

وقال: "إن هذه الخبرة التي اكتسبها عناصر القسام والمقاومة خلال السنوات الماضية، كيف استطاعت أن تنحت في الصخر وتنظر في التاريخ، وتجمع ما تكدس في بطن البحر من مواهب وهبها الله سبحانه، وقدرة الشعب الفلسطيني لإخراج هذا الكنز ليواجه به الاحتلال، يعطي ذلك أفقاً واضحاً بأن أي حماقة يمكن أن يرتكبها الاحتلال، سيلقى أبطالاً يلتف حولهم شعبهم".

وأضاف القدومي: "الذي استطاع أن ينحت مصطلحات في النضال الفلسطيني، وان يقدم نموذجاً في الصبر والصمود والإنجاز التقني والبعد الصاروخي والطائرات بدون طيار وعلى إيلام العدو والقدرة على اعتقال وأسر الجنود من داخل دباباتهم، علينا أن نكون واثقين بأن هذه الأيادي القوية، هي مكان ومحط مسؤولية وثقة الشعب الفلسطيني في أي عدوان قادم".

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