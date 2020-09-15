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شؤون فلسطينية

عمرو موسى: لا يحق لأي دولة سواء طبعت أم لم تطبع تحديد حقوق الفلسطينيين

عمرو موسى: لا يحق لأي دولة سواء طبعت أم لم تطبع تحديد حقوق الفلسطينيين
عمرو موسى
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
عقب الدكتور عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، على اتفاقات السلام، الذي وقعتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، وبرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال موسى في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "إن الزمن يتغير والحياة الدولية والعربية والإقليمية، بدأت تسير في منعطفات غير تقليدية، ولم تكن محسوبة من قبل، وبالتالي لابد من مواجهة ظروف جديدة".

وفيما يتعلق بإفشال جامعة الدول العربية، للمشروع الفلسطيني لإدانة التطبيع، أكد موسى، أن رد الفعل العربي والشعبي والرأي العام، كله يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني، كما تم الحديث عنها وتحديدها في المبادرة العربية، وليس لأي دولة عربية سواء طبعت أم لم تطبع، أن تخرج عنها أو أن تحدد للفلسطينيين ما هي حقوقهم، والحقوق تتمثل في إقامة دولة حقيقية وفاعلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال موسى: "هناك ظروف جديدة ومستجدة، وهناك تخوف من السياسة الإيرانية لعدد من الدول العربية، وهذا أصبح مزعجاً لهم، فلا يصح إعاقة أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، ومن هنا يجب على الدول العربية، وبالذات القيادة الفلسطينية، دراسة الموقف الجديد وكيفية التصرف فيه".

وأضاف: "الإدانة وتبادل الشتائم والسباب، أصبح ليس لديه قيمة، ولا أحد لديه الرغبة في الاستماع إلى ذلك، بل يجب أن يكون هناك بحث جدي في كيفية مواجهة الظروف المستجدة، وكيفية الحفاظ على المبادرة العربية وعناصرها، حيث أن الجميع مؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، حيث إنه ظلم كثيراً".

وحول إمكانية خروج القيادة الفلسطينية من الجامعة العربية، قال الأمين العام للجامعة الأسبق: "لا أنصح بذلك، حيث إن فلسطين ليس لديها إلا المجموعة العربية التي تمثلها الآن، وإنما تراجع الموقف، وسياسة جامعة الدول العربية، وكيفية إعادة صياغة سياسة تخدم الحقوق الفلسطينية، فهذا ممكن جداً، أما إذا انسحب فلا أحد سيهتم بذلك، وإذا فعلت ذلك فإلى أين ستذهب فلسطين، وبالتالي انسحابها من الجامعة، سيؤثر عليها من الكثير من المنابر الدولية".

وأضاف: "لا يزال الأفراد في المجتمعات العربية والعالم العربي، وفي الإمارات والبحرين، وفي كل دولة عربية، يتحدثون عن كيفية إحداث تقدم في القضية الفلسطينية في مواجهة التحديات القائمة".

وفيما يتلعق باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أكد موسى أنه لم يضعف القضية الفلسطينية لا إسرائيل ولا أي دولة طبعت أو لم تطبع، وإنما الذي أضعف القضية الفلسطينية هو الانقسام، وبالتالي لابد من الصلح على أساس الإنشاء، وإنما الوقوف سوياً لخدمة القضية والحقوق الفلسطينية.

وقال: "عندما يكون هناك موقف فلسطيني صامد وعاقل ومتمسك بحقوقه بدون الشتائم والتهديدات، فإن الفلسطينيين سيستعيدون تأييد الدول العربية كلها، وأيضاً كثيرة، حيث إن الدول تريد حلاً للقضية الفلسطينية، إلا قلة قليلة التي لا يهمها القضية الفلسطينية".

وأضاف: "يجب أن تتطور القضية الفلسطينية، وتتقدم إلى أن تحصل على حقوقها على طريق الوصول إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين، وإنهاء هذه القضية".

وفي السياق، أكد موسى، أن الفلسطينيين، يجب أن يعتمدون على أنفسهم في المصالحة والالتفات للمشروع، وبالتالي إن حصل ذلك فإن الجميع سيكون سعيداً، مشدداً على ضرورة إتمام المصالحة لأن الوقت يسير بسرعة، فبدلاً من أن يكون هناك سلسلة من التطبيعات، يكون هناك سلسلة من الدعم للقضية الفلسطينية.

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