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أجواء حارة في فلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

أجواء حارة في فلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية  إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-20 33-21 33-21 بيت لحم 32-20 33-21 33-21
رام الله والبيرة 31-19 32-20 32-20 طولكرم 32-21 33-22 33-22
نابلس 32-21 34-22 34-22 قلقيلية 32-21 33-22 33-22
جنين 35-23 36-24 36-24 سلفيت 32-20 33-21 33-21
طوباس 36-24 37-25 37-25 روابي 32-21 34-22 34-22
الخليل 31-20 32-20 32-20 غزه 31-23 31-23 31-23
أريحا 39-28 40-28 40-28 خانيونس 31-23 31-23 31-23
الأغوار الشمالية 37-26 38-26 38-26 رفح 32-22 32-22 32-22

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