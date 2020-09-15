المغرب: تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجل المغرب يوم الاثنين، 36 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





كما سجلت 1517 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق ما قالت وزارة الصحة في البلاد.





وأضافت: أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1614 حالة وفاة، و88203 إصابات بالفيروس التاجي.



وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن معدل الإصابة التراكمي أصبح يتجاوز 243 حالة لكل 100 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم خلال نفس المدة استثناء 20177 حالة سلبية، بعد إخضاعها للفحوص اللازمة ليبلغ اجمالي الحالات المستبعدة حتى الآن 2163560 حالة.



ولفت إلى أنه تم في المقابل تسجيل تعافي 1442 مصابا ليرتفع بذلك مجموع المتعافين إلى 68970 شخصا وذلك بمعدل تعاف ناهز 78%.

رام الله - دنيا الوطن