شاهد: قصف يستهدف محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد





















رام الله - دنيا الوطنسمع فجر اليوم الثلاثاء، دوي انفجارات ناجمة عن قصف استهدف محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بغداد.ووفق وسائل إعلام عربية، فقد أسقطت منظومة دفاع السفارة الأميركية في بغداد، عدداً من الصواريخ في محيط المنطقة الخضراء.