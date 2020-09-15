محافظ جنين: تسجيل 88 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات ال24 الماضية.
وسجلت المحافظة، ثماني حالات تعافي، فيما تركزت الإصابات الجديدة في بلدتي الفندقومية 68 إصابة، و"عجة" 11 إصابة.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 247 حالة، 239 حالة منها في الحجر المنزلي، ست حالات في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، حالتان في المستشفى العسكري.
وقامت مديرية صحة جنين عبر طواقم الطب الوقائي ومختبر مركز الأبحاث الزراعية، بفحص 775 عينة خلال الساعات الماضية.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 247 حالة، 239 حالة منها في الحجر المنزلي، ست حالات في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، حالتان في المستشفى العسكري.
وقامت مديرية صحة جنين عبر طواقم الطب الوقائي ومختبر مركز الأبحاث الزراعية، بفحص 775 عينة خلال الساعات الماضية.
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