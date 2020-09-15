قيادي فلسطيني: لا داعي لأية مؤتمرات أو لجان بل المبادرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني





وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي، (فيسبوك): "في مجابهة أوبئة (كورونا) والتطبيع العربي وصفقات التصفية، لا أرى داعياً لأية مؤتمرات أو لجان فلسطينية جديدة، بل المبادرة الآن لتشكيل حكومة إنقاذ وطني".



وأضاف: "العالم لن يحترمنا ونحن على هذه الحالة من الانقسام رغم (كورونا) والتطبيع، والاحترام يبدأ بعد تشكيل حكومة إنقاذ وطني تدفن الانقسام، من كافة القوى السياسية الفلسطينية وتلتزم بتنفيذ اتفاقات المصالحة خاصة وثيقة الأسرى واتفاقي القاهرة 2011 و2017".





وكان اجتماع لـ (الأمناء العامون) للفصائل الفلسطينية، أقر قبل نحو أسبوعين، بتشكيل لجان، بهدف إنهاء الانقسام بين شطري الوطن.

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بشكل فوري.