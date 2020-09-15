دولي

افتتاح أكبر برج مراقبة لسور الصين العظيم أمام الجمهور

رام الله - دنيا الوطن
افتتح أكبر برج مراقبة في سور الصين العظيم القديم أمام الجمهور يوم السبت الماضي بعد أن قامت السلطات المعنية بإصلاح الآثار وتحسين البنية التحتية وترقية البيئة المحيطة به. 

ويتميز برج "جيويان" للمراقبة، أو برج "العيون التسع"، بتسع فتحات على كل جانب من جدرانه. وكان برج المراقبة مربع الشكل الذي يقع على جبل على ارتفاع 1141 مترا فوق مستوى سطح البحر في حي يانتشينغ ببكين، يُستخدم لتمركز الجيش وتخزين الإمدادات الاستراتيجية. ولا يزال التاريخ الدقيق لبنائه غير معروف، لكن السجلات التاريخية تظهر أنه كان موجودا بالفعل خلال عهد أسرة مينغ الإمبراطورية (1368-1644). 

وقال تشاو تشن، رئيس الأكاديمية الوطنية الصينية لسور الصين العظيم: "كان الرقم "تسعة" يُستخدم دائما من قبل العائلة الملكية خلال عهد أسرة مينغ، فلا يُسمح للمباني العادية باستخدام هذا الرقم"، مضيفا: "لكن برج المراقبة يتمتع بتسع فتحات في كل جانب من جدرانه، ما يظهر عظمته من حيث أسلوب البناء". 

ويبلغ طول البرج 7.8 متر، وعرض كل جانب 13 مترا، ولكل جانب باب يبلغ طوله مترين وعرضه 1.2 متر. 

وأمضت السلطات حوالي ثلاث سنوات في إصلاح الآثار وتحسين البيئة المحيطة، ما حوّل هذا المكان الممتع إلى "منطقة إيكولوجية نموذجية" لسور الصين العظيم، حيث يصل معدل تغطية الغابات إلى 94.6 في المائة، وفقا لما قال تشاو تشن. 

وتم إطلاق نظام حجز بالأسماء الحقيقية يوم السبت للزوار لحجز التذاكر عبر الإنترنت.

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