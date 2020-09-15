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وزير بحريني: إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية

وزير بحريني: إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية
ملك البحرين والرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني يوم الاثنين: إن إقامة علاقات مع إسرائيل يحمي مصالح البحرين ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط التهديد المستمر من إيران.

وقال الوزير في بيان "هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية ...إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".

وأضاف: "إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطرا مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي"، مضيفا أن من الحكمة "استشراف الخطر والتعامل معه".

وشدد وزير الداخلية البحريني، على أن "استراتيجيتنا أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار"، مشيراً إلى أن "توافق خطواتنا مع الإمارات ليس بالأمر المستغرب".

وقال راشد بن عبد الله آل خليفة،  نقف مع القضية الفلسطينية منذ بداية النزاع، لافتاً إلى أنه "إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فإن البحرين قضيتنا المصيرية".

وأضاف وزير داخلية البحرين: نحن في وضع أمني واقتصادي لا يحتمل التأخير، مؤكداً أن التطبيع مع إسرائيل يعزز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

وتابع: نتعامل من أخطار مستمرة تمكنا من درء معظمها، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع إسرائيل ليس تخليا عن القضية والحقوق الفلسطينية، وأن إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالحنا العليا وكيان الدولة.

يشار إلى أن وزير الدفاع البحريني، أجرى يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، كما بحث وزيران آخران الامكانات التجارية بين البلدين.

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