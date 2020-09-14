فروانة: الاحتلال اعتقل 348 طفلًا منذ بدء أزمة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الباحث في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل (348) طفلاً منذ بدء أزمة (كورونا) في المنطقة مطلع آذار/ مارس الماضي، وما زالت تحتجز في سجونها نحو (140) طفلاً، موزعين على ثلاثة سجون هي: (عوفر ومجدو والدامون)، في ظروف صعبة وقاسية.



وقال فروانة: إن كافة الوقائع تؤكد على ان جائحة (كورونا) لم تشفع للأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال، ولم تدفع ادارة السجون الإسرائيلية إلى تغيير قواعد معاملتها لهم مراعاة لبراءة طفولتهم، وصغر سنهم، واحتياجاتهم الخاصة في ظل تفشي الوباء، فيما يتزايد القلق والخوف لدى الأطفال المعتقلين من خطر الإصابة بالفيروس القاتل، جراء غياب إجراءات الوقاية وتدابير السلامة، وسوء الطعام.



وأضاف: على ضوء ذلك، فاننا ندعو المؤسسات الدولية، وخاصة التي تعنى بالأطفال إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لحماية الطفولة الفلسطينية من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد.