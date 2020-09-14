الاحتلال يعتقل مواطناً مريضاً بالسرطان على معبر إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مواطناً يبلغ من العمر (35 عاماً) من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.



ووفق الباحث في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، فقد كان المواطن، في طريقه للقدس لغرض العلاج في إحدى مستشفياتها، حيث يعاني من مرض السرطان، فيما عادت والدته، التي كانت ترافقه إلى غزة.



وبذلك، يرتفع عدد المواطنين، الذين تم اعتقالهم عبر معبر بيت حانون/ إيرز منذ مطلع العام الجاري إلى (10) مواطنين، بالإضافة إلى مواطن آخر، تم اعتقاله أثناء عودته من رحلة علاج عبر (معبر الكرامة)، بالإضافة إلى احتجاز العشرات من المواطنين لساعات معدودة، والسماح لهم بالعبور بعد استجوابهم في المكان.





وأضاف فروانة: لقد جعلت سلطات الاحتلال معبر بيت حانون/إيرز مصيدة للاعتقال، ومكاناً للاحتجاز، وأحياناً للضغط والمساومة، مستغلة بذلك حاجة المواطنين الغزيين للسفر عبر المعبر المذكور.