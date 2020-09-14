الرئيس يُعزي عائلة الأغا بوفاة أربعة من أبنائهم بحادثي سير في مصر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، زكريا الأغا، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة (فتح)، معزياً بوفاة أربعة مواطنين من آل الأغا في حادثي سير، بجمهورية مصر العربية.



وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنانه، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



وكان 4 مواطنين من آل الأغا، لقوا مصارعهم اليوم، بحادثي سير في مدينتي القاهرة والعريش بجمهورية مصر العربية.