الخارجية: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا في العالم

ليبقى عدد الوفيات 252 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5957، واستقرت حالات التعافي عند 2010 حالات.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في واشنطن وكنتاكي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3616 إصابة، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 76 حالة.



كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، بوصول دفعة جديدة من العالقين في الكويت إلى أرض الوطن صباح اليوم، وبمغادرة دفعة جديدة إلى سلطنة عُمان؛ للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عدم تسجيل وفيات جديدة بين جالياتنا في العالم بفيروس (كورونا)