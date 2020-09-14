شؤون فلسطينية

"النيابة العامة" بغزة: لم تُسجل أية قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات اليوم

"النيابة العامة" بغزة: لم تُسجل أية قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، أنه لم تسجل أية  قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأشارت النيابة العامة في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنها فتحت تحقيقاً في 84 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة، منها خمس قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

ومن بينها قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، بالإضافة إلى 77 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت  إلى توقيف 58 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.


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