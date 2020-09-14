غرفة تجارة رام الله: أي توجه نحو الإغلاق لمواجهة (كورونا) مرفوض ولن نقبل به

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، إن أي توجه نحو الإغلاق لمواجهة تفشي (كورونا)، أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن القبول به.



وأكد النبالي أنه يجب البحث عن حلول بعيدا عن موضوع الإغلاق، لأن الإغلاق يترتب عليه خسائر وضرر هائل على الوضع الاقتصادي.



وأضاف: "كل التجار والصناعيين وكل المؤسسات الاقتصادية في البلد، ولكن يجب ان تكون هناك خطة شاملة متوازنة بين الاقتصاد والصحة".