سلفيت: تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



ووفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإن الحالات الجديدة، عبارة عن( 5 اسكاكا +3 سلفيت + 1 بديا + 1 مردة +1 ديراستيا +1 كفر الديك ).





وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة 98 حالة.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة سلفيت اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).