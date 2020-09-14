شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي يصدر بيانًا "مهما" بشأن مطالب جيل التسعين

المكتب الإعلامي الحكومي يصدر بيانًا "مهما" بشأن مطالب جيل التسعين
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: إنه تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمطالب محقة، ينادي بها أبناء الشعب الفلسطيني من الشباب سيما جيل التسعينات.

وأضاف المكتب الحكومي، في بيان وصل "دنيا الوطن": "نتفهم دوافع المطالبات الحالية ونعي حجم الضغوط والتحديات ‏الماثلة أمامكم، وأمام كافة شرائح مجتمعنا في ظل الاحتلال والحصار، كنموذج من معاناة أجيالنا الفلسطينية المتعاقبة منذ أن وطأ الاحتلال البغيض أرضنا".

وذكر: "نشرف بتحمل أمانة المسئولية تجاه كل أفراد شعبنا في قطاع غزة، ونبذل أقصى الجهود لتحقيق احتياجات المجتمع وفق الإمكانيات المتاحة وفي ظل ظروف مالية وسياسية لا تخفى على أحد، وقد اجتهدنا في مجال الوظائف العامة ليكون المحدد الأساس هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية".

وتابع: "سعينا لمراعاة الأجيال الشابة بإتاحة النسبة الأكبر لهم ضمن كافة مشاريع التشغيل المؤقت التي جرى العمل عليها خلال السنوات الماضية، كبرامج جدارة وطموح وتشغيل أوائل الخريجين، حيث بلغت نسبتهم من إجمالي المستفيدين في برامج التشغيل المؤقت ما يفوق 70%".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، أنه رغم محدودية طرح الوظائف العامة في الشق المدني منذ العام 2012م وهو العام الذي سمح بانضمام أبناء هذا الجيل للوظيفة الحكومية وفق معيار السن، فقد بلغت نسبتهم 24.8%، ممن جرى تعيينهم بواقع 2.843 موظف من مجموع 11.482 موظف مدني.

وأضاف: "بلغت نسبة أبناء هذا الجيل في وظائف وزارة الداخلية والأمن الوطني منذ عام 2008م، وهو العام الذي يسمح بانضمامهم لوظيفة أفراد، بلغت نسبتهم 27% بواقع 3.115 موظف من أصل 11.572 موظف عسكري جرى تعيينهم جميعهم من الشباب".

وأشار إلى أن هناك خصوصية تقتضيها متطلبات وضرورات بعض الوظائف أو التشغيل المؤقت، كما جرى في وظائف التشغيل المؤقت لوظيفة أفراد بوزارة الداخلية مؤخرا، وهذا الأمر جاء لطبيعة الوظيفة المطلوبة، دون المساس بالتوجه الحكومي العام بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع.

وختم المكتب الحكومي، بيانه بالقول: "أخيرا، نرحب بحرصكم على خدمة مجتمعكم، ورغبتكم بالإسهام في بناء الوطن؛ وعليه لا نقبل أو نسمح بتغييبكم أو التقصير تجاهكم، ونجتهد قدر استطاعتنا في توسيع فرص العمل والتشغيل، لإدراكنا أن قدرة استيعاب الوظيفة العامة تبقى محدودة وغير قادرة على تلبية احتياجات العمل المتزايدة للشباب، ونثق بأن فرصكم ستكون أفضل في كافة الوظائف المطروحة حاليا ومستقبلا، حيث كان واضحا هذا الأمر خلال المسابقات الأخيرة لوظائف التعليم، فقد كانت فئتكم العمرية تشكل 45.5% من إجمالي المعينين، فيما البقية من أجيال شبابية أخرى".

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