نتنياهو: غدًا سأحمل بيدي اتفاقيات السلام التاريخية بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن سعادته بقرب توقيعه اتفاق السلام مع دولتي الإمارات العربية المتحدة، والبحرين.



وقال نتنياهو: غدًا سأحمل بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات، وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين.



وأضاف: "هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط".



ومن المقرر، أن يوقع غدًا وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني في واشنطن، على إتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل، ويحضر توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.