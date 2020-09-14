شؤون فلسطينية

القادي: مسيرات رافضة للتطبيع امام سفارتي البحرين والإمارات في ألمانيا

القادي: مسيرات رافضة للتطبيع امام سفارتي البحرين والإمارات في ألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا علي
القادي ان سلسلة فعاليات ستنظم خلال الايام القادمة امام السفارتين الإمارتية والبحرينية بمشاركة الجاليات العربية والاسلامية المتواجدة هناك، رفضا للتطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية.

وقال القادي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، ان مسيرة
ستنظم غدا في مدينتي برلين وفرانكفورت الالمانية وعدد من الدول الاوروبية أمام سفارتي المنامة وأبو ظبي، رفضا لقرارهما التطبيع مع دولة الاحتلال وسيتم تسليم السفراء رسائل لولي عهد الامارات وملك البحرين والمسؤولين في البلدين تؤكد انهما انتهكا قرارات الجامعة العربية ومبادرة السلام العربية.

واوضح رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية ان هناك تنسيق مستمر مع مختلف الجاليات العربية والاسلامية في اوروبا لتنظيم سلسلة فعاليات رافضة للتطبيع وللتأكيد على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستلقة.

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