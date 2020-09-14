أبو بكر: الحركة الأسيرة تنظم غدًا فعاليات رافضة للتطبيع والضم في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

تشارك الحركة الاسيرة بفعاليات مساندة للاسرى والمطالبة بحقوقهم ضمن المقاومة الشعبية التي شكلها القيادة الوطنية الموحدة غداً الثلاثاء في الفعاليات الرافضة للتطبيع والضم والاحتلال.



واشار رئيس هيئة شؤون الاسرى قدري ابو بكر انه تم الاعلان عن فعاليات لاهالي الاسرى والشهداء والجرحى واهالي المحتجزة جثامينهم والموجودين في مقابر الارقام في نابلس وجنين ورام الله والخليل.



واوضح ابو بكر، ان الفعاليات ستشمل اربع محافظات غدا الساعة الحادية عشر في مقبرة الشهداء بجنين ووسط نابلس ودوار المنارة في رام الله ووسط البلد بالخليل.



وحول أوضاع الاسرى المضربين عن الطعام ماهر الاخرس وعبد الرحمن شعيبات قال ابو بكر إن أوضاعهم أصبحت صعبة للغاية سيما في ظل ظروف اعتقالهم القاسية في زنازين الاحتلال، مشيرا الى ان الاسير الاخرس مضرب منذ اكثر من خمسين يوما ويعاني من تدهور كبير في وضعه الصحي وخسر اكثر من ربع وزنه.



ونوه إلى انه تم ابلاغ الصليب الاحمر مؤخرا حول وضع الاسيرين الاخرس وشعيبات والاسرى الاخرين المعزولين في مجدو املا ان يتم تلبية مطالبهم.



وحول تقديم عضو كونغرس أميركي مسؤول عن حزب الجمهوري والربطة المؤيدة لاسرائيل اقتراح للرئيس الاميركي ترامب بوضع هيئة شؤون الاسرى ورئيسها ضمن قائمة الارهاب بدعوى تقديمها اموالا للاسرى وذوي الشهداء قال ابو بكر ان ذلك يأتي ضمن التناغم ما بين ما بين الكونغرس والكنيست لمحاولة قضية الاسرى والنيل من دماء الشهداء وتضحياتهم.