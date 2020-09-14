انتهاء أزمة جامعة بيت لحم بعد توقيع اتفاق بين الإدارة ونقابة العاملين

رام الله - دنيا الوطنوصلت أزمة جامعة بيت لحم خط النهاية، بعد أن وقعت ادارة الجامعة، ونقابة العاملين فيها، صباح اليوم، على اتفاق بينهما ينهي الأزمة بين الجانبين، والتي عاشتها الجامعة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب قرار ادارة الجامعة تسريح عشرات العاملين من وظائفهم في الجامعة.وبموجب الاتفاق، ستنتظم الدراسة، وعودة الوضع الخاص بالعاملين الذين تم إنهاء عقودهم أو تغيير طبيعتها إلى ما كان عليه قبل 28/8/2020، وسيبقى الحوار بين إدارة الجامعة والنقابة مفتوحا خلال الفترة القادمة والبحث بشكل مشترك في إيجاد الحلول الخلاقة للازمة المالية عبر آلية تشاركية.وقال بيان صادر عن جامعة بيت لحم ونقابة العاملين فيها:"في جو من المسؤولية المشتركة والأمانة تجاه بلدنا وأبنائنا وبناتنا الطلبة، ومصلحة أسرة جامعة بيت لحم، تمّ التفاهم بين إدارة جامعة بيت لحم، ونقابة العاملين فيها، على العودة إلى العمل المنتظم إداريًا وتعليميًا، ابتداء من يوم اليوم".وأشار البيان:" من الطبيعي أن تكون هناك تحدّيات، ولكن إيماننا برسالتنا يعطينا القوّة في الاستمرار والانتصار عليها. ومؤكدين للجميع ما يعهدونه في جامعة بيت لحم: التميز والمهنية العالية".وشكرت ادارة الجامعة ونقابة العاملين ، رئيس الوزراء الأخ الدكتور محمد اشتية وحكومته ممثلة بوزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والأخ كامل حميد، محافظ محافظة بيت لحم على موقفهم الداعم، ونشكر كلّ من دعمنا وبذل جهدًا ووقتًا لتخطي هذه المرحلة.