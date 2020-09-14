غنيم والصالح يوقعان مذكرة تفاهم حول تطوير استعدادات الهيئات المحلية بحالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم حول تطوير استعدادات الهيئات المحلية المقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي في حالة الطوارئ الحالية المعلنة وأي حالة طوارئ مستقبلية، من أجل تقليل المخاطر المتعلقة بجودة المياه والصحة العامة.



وأوضحت سلطة المياه، في بيان لها، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي استكمالا للخطة التي أعدتها لمواجهة الاحتياجات الطارئة في ظل جائحة (كورونا).



وأضافت انها أعدت بالتعاون مع البنك الدولي وثيقة "المبادئ التوجيهية لمزودي خدمات المياه والصرف الصحي في الحالات الطارئة- الاستجابة لجائحة (كورونا)، لتكون أساسا ونهجا لإعداد خطة الطوارئ من قبل مزودي الخدمات، لحماية السكان من الأمراض المنقولة بالمياه بشكل عام وأثناء جائحة كورونا بشكل خاص".



وتابعت سلطة المياه أنه في إطار التعاون المشترك بينها وبين وزارة الحكم المحلي لأهمية قيام كافة الهيئات المحلية المقدمة لخدمات المياه والصرف الصحي بتجهيز خطة طوارئ خاصة ضمن منطقة امتيازهم والالتزام بتطبيقها، تم وضع إطار عمل لتقديم الدعم الفني إلى الهيئات المحلية لإعداد وتنفيذ خطة الطوارئ والالتزام بتحديثها بشكل سنوي.