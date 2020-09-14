الرفاعي: بيان القيادة الموحدة انطلاقة عمل جديد لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا

سمير الرفاعي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سمير الرفاعي بيان القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية انطلاقة عمل جديد لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية اخرها هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال.



وقال الرفاعي لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين: إن هذه

المرحلة يجب ان يكون لها انعكاساتها على الواقع الفلسطيني في الخارج، مشيرا الى انه تم تعميم البيان على اقاليم حركة فتح في دول العالم.



وأعلن عن عدة فعاليات شعبية لأبناء شعبنا في مخيمات الشتات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حيث ستقام وقفة احتجاجية امام البيت الابيض بالتزامن مع توقيع اتفاقات العار بين البحرين والامارات والاحتلال برعاية امريكية.



واكد الرفاعي ان الاتفاقات والهرولة العربية نحو التطبيع مع الاحتلال خدمة مجانية لترامب الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية لفترة ثانية ولنتنياهو الذي يواجه قضايا الفساد والرشوة التي ستقوده الى السجن.