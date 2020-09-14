شؤون فلسطينية

الرئيس يصدر قرارًا يحظر على الموظف العام تلقي أية مكافآت نظير عمله بمجالس إدارات

الرئيس يصدر قرارًا يحظر على الموظف العام تلقي أية مكافآت نظير عمله بمجالس إدارات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون، حظر فيه على الموظف العام تلقي أية مكافآت أو بدلات نظير مشاركته في رئاسة أو عضوية مجالس إدارة أو مجالس أمناء المؤسسات العامة.

كما حظر القرار بقانون، على الموظفين العامين تلقي بدلات أو مكافآت عن عضويتهم في مجالس إدارة أو مجالس أمناء المؤسسات الخاصة أو الأهلية، على أن تؤول تلك البدلات إلى الجهات التي يمثلونها أو إلى الخزينة العامة.

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