الأردن: قرار بتعليق دوام المدارس وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم لمدة أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الأردن اليوم الاثنين، تعليق دوام طلبة المدارس لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس المقبل.



كما أعلنت الحكومة الأردنية، عن عدة إجراءات وقيود جديدة بعد زيادة الإصابات بالفيروس، منها إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها لمدة أسبوعين، وإغلاق جميع الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة.



وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 214 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، منها 204 إصابات محلية.