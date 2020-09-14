محافظة قلقيلية تعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة قلقيلية مساء اليوم الاثنين، بأن عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغت 35 إصابة.



يأتي ذلك بعد تسجيل 21 إصابة جديدة موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع 19، و"جينصافوط" بواقع إصابة واحدة، وطولكرم بواقعة إصابة واحدة، وهي لمواطن تم سحب عينته في المحافظة، واحتسبت ضمن عيناتها.



وبلغ مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم 14/9/2020، وفق تصريح للمحافظة على حسابها على (فيسبوك)، 533 إصابة نشطة.