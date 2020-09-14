الخارجية الفرنسية: اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين يسهم في الاستقرار الإقليمي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل.



وقالت الخارجية الفرنسية وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية: إن اتفاق السلام إسرائيل والبحرين، يسهم في الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أنه يجب أن تساهم هذه الديناميكية الجديدة، في السلام والاستقرار الإقليميين.



وأكدت الخارجية الفرنسية، أن تعليق إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية، يجب أن يكون إجراءً نهائياً، مشددة على أنه "يجب استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة".



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة الماضية، عن التوصل لاتفاق يقضي بتطبيع العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل.