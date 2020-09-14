خلال اتصال هاتفي.. بيني غانتس يدعو وزير الدفاع البحريني لزيارة إسرائيل





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة الماضية، عن التوصل لاتفاق يقضي بتطبيع العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، وناقشا أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط.كما تحدث الوزيران عن توقعاتهما المشتركة لإقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين، فيما دعا وزير الجيش الإسرائيلي، نظيره البحريني لزيارة إسرائيل، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية،