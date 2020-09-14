شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: سنتمكن قريباً من إجراء أكثر من 2000 فحص يومياً لفيروس (كورونا)

"الصحة" بغزة: سنتمكن قريباً من إجراء أكثر من 2000 فحص يومياً لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، بغزة، أ. عميد مشتهى: إن الطواقم المخبرية العاملة في وزارته كثفت من جهودها في اطار حصر انتشار فيروس (كورونا) من خلال مضاعفة الفحوصات المخبرية التي تجريها، مشيراً إلى أنها ستتمكن خلال المرحلة المقبلة من إجراء أكثر من 2000 فحص مخبري للكشف عن الفيروس.

وأوضح في تصريحات نشرتها الوزارة عبر حسابها على (واتساب)، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن زيادة الفحوصات المخبرية تعود إلى أمرين أولها ما تبذله الطواقم المخبرية من جهود جبارة، إلى جانب ما تستحدثه الوزارة مع شركاءها من أجهزة وتقنيات متطورة تضيفها إلى المختبر المركزي الخاص بالفحص والكشف عن الفيروس.

وكشف مشتهى عن جهاز متطور جديد لتسريع الفحوصات سيصل قريباً إلى قطاع غزة، إلى جانب الجهاز الذي تبرعت به اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة حيث سيسهم الجهازين في تسريع واجراء المزيد من الفحوصات.

كما نوه مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم المخبرية التي تعمل على مدار الساعة في سبيل حماية أبناء شعبها من انتشار الفيروس، داعياً المواطنين إلى مساعدة الطواقم الصحية العاملة في وزارة الصحة من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة في سبيل الخروج إلى بر الأمان وحصر انتشار الوباء.

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