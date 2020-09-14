شؤون فلسطينية

فتح: الرئيس عباس مستمر في مواجهة الباطل

فتح: الرئيس عباس مستمر في مواجهة الباطل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مفوضية الاعلام والثقافة في حركة فتح (الأقاليم الجنوبية)، بيانًا صحفيًا، حول التطبيع العربي مع إسرائيل.

وأوضحت المفوضية، أنه "رغم ما تمر به قضيتنا أعدل قضية على الأرض، رغم كل المؤامرات والصفقات المشبوهة، والساقطين في بئر التطبيع مع الكيان المجرم، وإن كانوا عربًا ومسلمين، إلا أننا قابضون على جمرة الحق لطالما لنا دبة قدم على الأرض، أو نفسٌ في الصدور".

وقالت المفوضية، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن الشعب الفلسطيني ومن أمامه  قيادته الحكيمة ممثلة بالرئيس محمود عباس وكل قادة القوى والفصائل الوطني والاسلامية مستمرون في مواجهة الباطل متمسكون بالثوابت التي أمهرها الشهداء، ويدفع أعمارهم من أجلها الأسرى البواسل، ولها نحن حتى دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، ومع التفاف الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية حول شعبنا، مباركين مخرجات إجتماع القيادة الفلسطينية الأخير والذي ترأسه الرئيس محمود عباس واجتمع له الأمناء العامون للفصائل والأحزاب والحركات الوطنية و الإسلامية، وسنعمل لتحقيق أهدافه إعلاميًايا أبناء فتح المخلصين الاوفياء.

وأضافت: "وعليه ولخطورة الواقع العربي والإنهيارات الحاصلة في جدار بعض الدول وهروة قياداتها نحو المجرم المحتل لتقبيل يده، وتغطية جرائمه بحق شعبنا، ولتعرية المطبعين فقد قررنا إطلاق حملة إعلامية موجهة إلى الشعوب العربية والإسلامية ضد التطبيع، وإغتيال الروح المعنوية، متوكلين على الله و ثقتنا عالية بأن أبناء شعبنا معنا لنصرة حقوقنا الوطنية وستكون الحملة التحاقا بالحملات العربية الشعبية الرافضة للتطبيع ودعما لمواقف كل حر شريف يرفض الخيانة".

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