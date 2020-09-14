الإمارات: موافقة عاجلة على استخدام لقاح للوقاية من وباء (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الاثنين، موافقتها العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من وباء (كورونا) المستجد.



وأجازت الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح فيروس (كورونا) لأفراد "خط الدفاع الأول".



ووفق ما نقل موقع (CNBC) عربية، فقد تم تقييم اللقاح استناداً إلى معايير تأهيل الموافقة الطارئة للاستخدام، بالإضافة إلى طلب الشركة المصنعة إجازة اللقاح.



وأشارت إلى أنه تم تجربة اللقاح على 1000 متطوع يعانون أمراض مزمنة، ولم تحدث أية مضاعفات، مؤكدة أن النتائج الأولية مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم والدراسة مازالت مستمرة.

رام الله - دنيا الوطن