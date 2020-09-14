لجنة الطوارئ: إغلاق بحر خانيونس أمام المصطافين لمنع تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة إغلاق شاطئ بحر خانيونس أمام المصطافين، لمنع تفشي فيروس (كورونا).



ودعت اللجنة في بيان مقتضب، مساء الاثنين، المواطنين للالتزام بعدم الذهاب إلى البحر بسبب إجراءات الطوارئ.



وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أكدت على استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.