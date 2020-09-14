الاتصالات بغزة تعلن موعد وآلية استئناف صرف المنحة القطرية لمتضرري (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، اليوم الإثنين، عن استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة ومتضرري (كورونا).وأوضحت الوزارة في بيانٍ وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه، أن الصرف سيستأنف في كافـة فروع مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 16و15 آب/ أغسطس 2020 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.وأكدت على أن الصرف من خلال مكاتب البريد فقط، مع ضرورة الالتزام والأخذ بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة وإحضار قلم شخصي للتوقيع والحفاظ على التباعد.