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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نادي الأسير، اليوم الاثنين، إغلاق أقسام في سجن "ريمون" بعد التأكد من إصابة سجانين بفيروس (كورونا).



وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن إدارة السجن قامت بالغاء زيارة عائلات أسرى محافظة جنين التي كانت مقررة اليوم.