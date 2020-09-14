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شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يدعم (أونروا) للحد من انتشار فيروس (كورونا)

الاتحاد الأوروبي يدعم (أونروا) للحد من انتشار فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قام الاتحاد الأوروبي بالتبرع بمبلغ  500,000  يورو في شكل معونة إنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)  وذلك من أجل رفع مستوى الإجراءات المتعلقة بالنظافة وصحة البيئة. حيث ستساهم هذه المنحة الحيوية في دعم جهود الوكالة لاحتواء جائحة كورونا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ووقالت (أونروا): إنه بفضل هذا الدعم السخي، ستتمكن من توفير لوازم النظافة التي تشتد الحاجة إليها لعائلات لاجئي فلسطين التي تخضع للحجر الصحي، بهدف السيطرة على انتشار الفيروس. ستعمل هذه المساعدة الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي على تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة البيئية للاجئين الذين يعيشون في المخيمات، كما ستوفر مواد ولوزام النظافة التي تحتاجها العائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في المناطق التي سجلت زيادة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).

ونوّهت غوين لويس، مديرة عمليات (أونروا) في الضفة الغربية: "نحن ممتنون للغاية للدعم الإنساني الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، حيث هناك العديد من لاجئي فلسطين في الحجر الصحي المنزلي ممن يكافحون من أجل تلبية أبسط احتياجاتهم. إن توفير مواد النظافة الأساسية يضمن حصول العائلات على ما يحتاجون إليه في المنزل لحماية أنفسهم، ويخفف من العبء الاقتصادي الذي يواجهونه، مما يعني تمكنهم من تحمل صعوبات البقاء في المنزل".                 

وقد شهدت مخيمات لاجئي فلسطين زيادة في كمية النفايات الناتجة عن حالات الإغلاق الأخيرة التي فرضتها السلطات المحلية مما خلق عبء إضافي على كاهل العاملين في مجال الصحة البيئية في (أونروا). ستتيح هذه المنحة للوكالة توظيف عمال إضافيين تحتاجهم للمحافظة على نظافة المخيمات وسلامة لاجئي فلسطين.

وقد استمرت (أونروا) بتقديم خدمات المياه وصحة البيئة للاجئي فلسطين طوال فترة الجائحة، كما عملت وكالة الغوث على ضمان تعقيم المخيمات الأكثر تضررا من الفيروس. شمل ذلك القيام بجمع النفايات الصلبة بشكل دوري وتعقيمها مناطق تجمعها، كذلك تعقيم منشآت الوكالة وبخاصة المراكز الصحية.

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