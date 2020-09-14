الجبهة الديمقراطية: ندعو لمشاركة واسعة في الفعالية الموحدة مساء الأربعاء برام الله

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انتقدت مواقف الجامعةالعربية وعجزها وحيّت المواقف الشعبية الرافضة للتطبيع





القدس- رام الله- دعت الجبهة الديمقراطيةلتحرير فلسطين، جميع أعضائها وأنصارها في محافظة رام الله والبيرة والمحافظاتالقريبة، وأعضاء المنظمات العمالية والشبابية والنسائية والمهنية الصديقة، وعمومكوادر وناشطي القوى الوطنية وجماهير شعبنا الأبية، إلى المشاركة في الفعاليةالجماهيرية الرافضة للتطبيع التي دعت لها القوى الوطنية والقيادة الوطنية الموحدة،وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 16/9/2020 على دوار المنارة وسطمدينتي رام الله والبيرة.



وقالت الجبهة في بيان لها أن هذه الفعاليةهي مناسبة لنقل رسالة شعبنا لجماهير وقيادات الشعوب العربية، بأن شعبنا لن يستكينولن يستسلم ولن يفرّط بذرة من حقوقه الشرعية والثابتة، وهو مصمم على مواصلة النضالحتى تحرير أرضنا وعودة لاجئينا، وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادةبعاصمتها القدس، كما أن هذه الفعالية تمثل فرصة لنقل التوجهات الوحدوية والنيّاتالمخلصة التي عبرت عن نفسها خلال اجتماع الأمناء العامين، إلى مواقف ميدانيةوعملية موحدة تجسد الوحدة الوطنية الحقيقية في مواجهة الاحتلال.



وأضاف البيان أن صفقتي التطبيع الإماراتيةوالبحرينية شكلتا طعنة لنضال شعبنا، بل ولمصالح الشعوب والأمة العربية، ولكنهما لنينالا من عزيمة شعبنا وإرادته في الحرية والاستقلال.



وشجبت الجبهة الديمقراطية مواقف التخاذلوالعجز التي عبرت عنها الجامعة العربية وفشلها في التمسك بقراراتها ومبادئها، وفيالمقابل حيّت الجبهة أحرار العرب، أفرادا وأحزابا وحركات ومؤسسات، الرافضينللتطبيع بمن في ذلك المواقف المهمة التي صدرت عن أحرار البحرين والإمارات وباقيدول الخليج والتي تؤكد عمق الترابط بين النضال الوطني الفلسطيني ونضال الشعوبالعربية من أجل استقلالها الفعلي وحرية شعوبها وكرامتها.



