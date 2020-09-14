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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الاثنين، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بعمليات تصوير داخل المصلى.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بأن شرطة الاحتلال لم تحترم حرمة المصلى، حيث اقتحمه الجنود بأحذيتهم، وقاموا بالتصوير داخله بشكل استفزازي للمواطنين.

وتتعرض المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى ومنطقة مصلى باب الرحمة لاستهداف ممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث تؤمن قوات الاحتلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين للمنطقة الشرقية بالتزامن مع إفراغه من المصلين والمرابطين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

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