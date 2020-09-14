إصابة محافظ نابلس إبراهيم رمضان بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة نابلس، إصابة اللواء المحافظ إبراهيم رمضان بفيروس (كورونا).وأضافت المحافظة في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع (فيسبوك)، أن المحافظ يتمتع بصحة جيدة، ويطلب ممن يحتمل أن يكون قد خالطه خلال الفترة السابقة مراجعة الطب الوقائي.وأكدت على أن مؤسسة المحافظة ما زالت مغلقة لحين معرفة نتائج فحص الموظفين.