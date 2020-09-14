دعوات للمشاركة في فعالية وسط الخليل رفضاً للاحتلال والتطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

دعت فصائل العمل الوطني والاسلامي في محافظة الخليل والفعاليات الوطنية والشعبية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظم تحت راية العلم الفلسطيني وذلك رفضا للاحتلال وتنديدا بتوقيع اتفاقية الذل والعار ما بين الامارات والبحرين مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.



كما طالبت كل أطياف الشعب الفلسطيني بضرورة المشاركة في الوقفة التي ستقام على دوار ابن رشد وسط المدينة يوم غد الثلاثاء الخامس عشر من سبتمبر الساعة الحادية عشر

صباحا.



واعتبرت فصائل العمل الوطني والاسلامي في محافظة الخليل والفعاليات الوطنية والشعبية التطبيع طعنة في خاصرة القضية الوطنية لشعبنا وحقوقه الثابتة، واصفة التطبيع بالخيانة.



وكانت القوى الوطنية والإسلامية أكدت أن إعلان تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، هي تطبيق للقاء الأمناء العامين للفصائل، لترسيخ الوحدة الفلسطينية في مواجهة مخططات الاحتلال والتطبيع.



وقالت القوى: "إن الهدف من تشكيل القيادة توحيد الطاقات والإمكانيات في إطار قيادة وطنية موحدة للمقاومة، تضع الأشكال والأدوات والتكتيكات، وتشكيل الأذرع الميدانية العاملة في إطار مواجهة الاحتلال".



ودعت الجميع إلى التلاحم في الميادين لرفض التطبيع والضغط على المؤسسة الرسمية التي تشكل انتهاك ميثاق جامعة الدول العربية.



وكانت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية قد أعلنت انطلاق برامجها وفعالياتها، تجسيدا لقرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من أيلول، وحددت يوم غد الثلاثاء القادم يوم غضب شعبي.