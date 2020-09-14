عاجل

  • إصابة محافظ نابلس إبراهيم رمضان بفيروس كورونا

دولي

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب إيران

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب إيران
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، محافظتي هرمزكان وفارس جنوب إيران.

وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، بأن الزلزال وقع في الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي، عند الحدود الإدارية لمحافظتي فارس وهرمزكان قرب بلدة بستك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتم تحديد مركز الزلزال عند خط طول 54.43 درجة شرقا وخط عرض 27.4 درجة شمال على عمق 18 كم.

ويبعد مركز الزلزال 184 كم، غرب بندرعباس مركز محافظة هرمزكان، و308 كم جنوب شيراز مركز محافظة فارس، فيما لم يتم الاعلان عن إصابات أو أضرار مادية.

أخبار ذات صلة

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعقد جلسة عاجلة حول بيلاروس

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعقد جلسة عاجلة حول بيلاروس

(كورونا) حول العالم.. الإصابات نحو 29 مليوناً والوفيات 921437

(كورونا) حول العالم.. الإصابات نحو 29 مليوناً والوفيات 921437

استقالة السفير الأمريكي في الصين

استقالة السفير الأمريكي في الصين

روسيا تُسجل أدنى عدد للوفيات اليومية بفيروس (كورونا) منذ أسبوع

روسيا تُسجل أدنى عدد للوفيات اليومية بفيروس (كورونا) منذ أسبوع

منظمة الصحة العالمية تُحذر من &#34;أقسى شهرين&#34; بمواجهة وباء (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تُحذر من "أقسى شهرين" بمواجهة وباء (كورونا)

92,071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الهند بإجمالي 4.85 مليون إصابة

92,071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الهند بإجمالي 4.85 مليون إصابة

تخصيص 120 مليون شيكل للشرطة لفرض الإغلاق.. إسرائيل تسجل 3167 إصابة جديدة

تخصيص 120 مليون شيكل للشرطة لفرض الإغلاق.. إسرائيل تسجل 3167 إصابة جديدة

فعاليات احتجاجية بعدة مدن أميركية ضد توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

فعاليات احتجاجية بعدة مدن أميركية ضد توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسيرعبد الله الشرباتي يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

الأسيرعبد الله الشرباتي يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

دعوات للمشاركة في فعالية وسط الخليل رفضاً للاحتلال والتطبيع

دعوات للمشاركة في فعالية وسط الخليل رفضاً للاحتلال والتطبيع

عشراوي تبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات السياسية

عشراوي تبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات السياسية

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

إغلاق بلدية نابلس بعد إصابة موظف بفيروس (كورونا)

إغلاق بلدية نابلس بعد إصابة موظف بفيروس (كورونا)

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

منوعات

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية &#34;نمبر 2&#34; لـ(الفيشاوي)

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية "نمبر 2" لـ(الفيشاوي)

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34;

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية "بالبنط العريض"

&#34;بيطلب فلوس وصور عارية&#34;.. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

"بيطلب فلوس وصور عارية".. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب &#34;فاشينيستات&#34; الخليج.. وما يروجن له

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب "فاشينيستات" الخليج.. وما يروجن له

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب &#34;الحجاب&#34;

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب "الحجاب"

عربي

بعد تأكد إصابة خمسة نواب بـ(كورونا).. مجلس الأمة الكويتي يؤجل عقد جلساته

بعد تأكد إصابة خمسة نواب بـ(كورونا).. مجلس الأمة الكويتي يؤجل عقد جلساته

على غير العادة.. &#34;أعيان&#34; الأردن قبل انتحابات النواب

على غير العادة.. "أعيان" الأردن قبل انتحابات النواب

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل