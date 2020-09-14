زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب إيران

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، محافظتي هرمزكان وفارس جنوب إيران.



وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، بأن الزلزال وقع في الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي، عند الحدود الإدارية لمحافظتي فارس وهرمزكان قرب بلدة بستك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتم تحديد مركز الزلزال عند خط طول 54.43 درجة شرقا وخط عرض 27.4 درجة شمال على عمق 18 كم.



ويبعد مركز الزلزال 184 كم، غرب بندرعباس مركز محافظة هرمزكان، و308 كم جنوب شيراز مركز محافظة فارس، فيما لم يتم الاعلان عن إصابات أو أضرار مادية.