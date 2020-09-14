بعد تأكد إصابة خمسة نواب بـ(كورونا).. مجلس الأمة الكويتي يؤجل عقد جلساته

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، تأجيل الجلسات، بعدما تأكد إصابة خمسة نواب بفيروس (كورونا) المستجد.



ونقلت وسائل إعلام كويتية، عن الغانم، قوله: "حتى الآن تأكدت إصابة خمس نواب، ولم يتم فحص جميع النواب بعد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وأضاف: "بعد التشاور مع أعضاء مكتب المجلس، تقرر تأجيل جلسة الغد، على أن تعقد الثلاثاء المقبل، بعد إجراء الفحص الطبي للنواب وموظفي الأمانة، يوم السبت القادم".



وردا على مطالبة البعض عقد جلسة الغد بحضور الأصحاء، قال رئيس البرلمان الكويتي: "وفقا لكتاب وزارة الصحة وحديثي مع الوزير، وهم الجهة المعنية ولسنا نحن في تحديد البروتوكولات الصحية؛ أكدوا أنه حتى من يتم فحصه اليوم وتكون نتائجه سليمة قد يكون حاملا للمرض، لأنه يجب أن تمر مدة زمنية معينة من المخالطة".



وأوضح الغانم أن المجلس عقد جلسات على مدى ثلاثة أيام متتالية، لافتا إلى أنه كان نوع من الانتشار للفيروس خلال الجلسات.



وبحسب وزارة الصحة الكويتية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في آذار/ مارس من العام الجاري (وباء عالميا)، 94764 مصابا، أودى الفيروس بحياة 560 منهم.