عاجل

  • إصابة محافظ نابلس إبراهيم رمضان بفيروس كورونا

عربي

بعد تأكد إصابة خمسة نواب بـ(كورونا).. مجلس الأمة الكويتي يؤجل عقد جلساته

بعد تأكد إصابة خمسة نواب بـ(كورونا).. مجلس الأمة الكويتي يؤجل عقد جلساته
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، تأجيل الجلسات، بعدما تأكد إصابة خمسة نواب بفيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت وسائل إعلام كويتية، عن الغانم، قوله: "حتى الآن تأكدت إصابة خمس نواب، ولم يتم فحص جميع النواب بعد"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف: "بعد التشاور مع أعضاء مكتب المجلس، تقرر تأجيل جلسة الغد، على أن تعقد الثلاثاء المقبل، بعد إجراء الفحص الطبي للنواب وموظفي الأمانة، يوم السبت القادم".

وردا على مطالبة البعض عقد جلسة الغد بحضور الأصحاء، قال رئيس البرلمان الكويتي: "وفقا لكتاب وزارة الصحة وحديثي مع الوزير، وهم الجهة المعنية ولسنا نحن في تحديد البروتوكولات الصحية؛ أكدوا أنه حتى من يتم فحصه اليوم وتكون نتائجه سليمة قد يكون حاملا للمرض، لأنه يجب أن تمر مدة زمنية معينة من المخالطة".

وأوضح الغانم أن المجلس عقد جلسات على مدى ثلاثة أيام متتالية، لافتا إلى أنه كان نوع من الانتشار للفيروس خلال الجلسات.

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في آذار/ مارس من العام الجاري (وباء عالميا)، 94764 مصابا، أودى الفيروس بحياة 560 منهم.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: واثق من أن &#34;التطبيع&#34; الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين

أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين

على غير العادة.. &#34;أعيان&#34; الأردن قبل انتحابات النواب

على غير العادة.. "أعيان" الأردن قبل انتحابات النواب

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على &#34;منشأة صواريخ سرية&#34; بسوريا

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على "منشأة صواريخ سرية" بسوريا

أغرب تصريح طبي للحكومة الأردنية بشأن فيروس (كورونا)

أغرب تصريح طبي للحكومة الأردنية بشأن فيروس (كورونا)

مصر تَرُد على تصريحات تركية بشأن التقارب بين القاهرة وأنقرة

مصر تَرُد على تصريحات تركية بشأن التقارب بين القاهرة وأنقرة

السعودية تتخذ قراراً جديداً بشأن العمرة

السعودية تتخذ قراراً جديداً بشأن العمرة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسيرعبد الله الشرباتي يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

الأسيرعبد الله الشرباتي يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

دعوات للمشاركة في فعالية وسط الخليل رفضاً للاحتلال والتطبيع

دعوات للمشاركة في فعالية وسط الخليل رفضاً للاحتلال والتطبيع

عشراوي تبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات السياسية

عشراوي تبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات السياسية

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

إغلاق بلدية نابلس بعد إصابة موظف بفيروس (كورونا)

إغلاق بلدية نابلس بعد إصابة موظف بفيروس (كورونا)

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

منوعات

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية &#34;نمبر 2&#34; لـ(الفيشاوي)

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية "نمبر 2" لـ(الفيشاوي)

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34;

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية "بالبنط العريض"

&#34;بيطلب فلوس وصور عارية&#34;.. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

"بيطلب فلوس وصور عارية".. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب &#34;فاشينيستات&#34; الخليج.. وما يروجن له

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب "فاشينيستات" الخليج.. وما يروجن له

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب &#34;الحجاب&#34;

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب "الحجاب"

عربي

بعد تأكد إصابة خمسة نواب بـ(كورونا).. مجلس الأمة الكويتي يؤجل عقد جلساته

بعد تأكد إصابة خمسة نواب بـ(كورونا).. مجلس الأمة الكويتي يؤجل عقد جلساته

على غير العادة.. &#34;أعيان&#34; الأردن قبل انتحابات النواب

على غير العادة.. "أعيان" الأردن قبل انتحابات النواب

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل