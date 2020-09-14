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عشراوي تبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات السياسية

عشراوي تبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الاثنين، سفير اليابان لدى دولة فلسطين السيد ماسايوكي ماجوشي، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، والواقع الإقليمي والدولي، والتطورات الميدانية على الأرض.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، الذي عقد بمقر منظمة التحرير في رام الله، ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتصاعدة، بما في ذلك الاستمرار في تعميق الاستيطان والضم المنظّم للأرض وسرقة المقدرات والموارد الفلسطينية‫ بما فيها أموال المقاصة والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فايروس (كورونا).

كما استعرض الطرفان الدور الأمريكي في المنطقة وتبني الإدارة الأمريكية لسياسة التطبيع العربي – الإسرائيلي بهدف تمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وإنقاذ بنيامين نتنياهو من الأزمات الداخلية التي يواجهها، وتحقيق مصالح ترامب الانتخابية، ودعم إسرائيل إقليميا وإعادة موضعتها باعتبارها لاعب أساسي في المنطقة.

وقالت عشراوي في هذا السياق:" إن الموقف الفلسطيني واضح وثابت فالطريق الى السلام يكون من خلال احترام القانون الدولي والحقوق الفلسطينية وليس عبر التطبيع المجاني في ظل الاحتلال".

كما جرى خلال اللقاء التطرق للوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك المؤشرات الجادة لتحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام وتوحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية والخطوات الفلسطينية المستقبلية على ضوء البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

من جانبه أكد السفير ماجوشي على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وأشار إلى جملة المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعمل على تنفيذها الحكومة اليابانية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك المشروع الاقتصادي في أريحا "جايب"، ودور اليابان في تشكيل مؤتمر "سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية الفلسطينية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وشكرت عشراوي نهاية اللقاء سفير اليابان على مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية والتزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، كما وثمنت المساعدات اليابانية للشعب الفلسطيني، وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

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