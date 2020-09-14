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محكمة إسرائيلية تصدر حكما بالسجن ثلاثة مؤبدات على قاتل عائلة دوابشة

محكمة إسرائيلية تصدر حكما بالسجن ثلاثة مؤبدات على قاتل عائلة دوابشة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن ثلاثة مؤبدات على المستوطن عميرام بن أوليئيل، الذي أدين بقتل عائلة الدوابشة حرقا في منزلهم، بقرية دوما جنوب مدينة نابلس.

وذكرت القناة 20 الإسرائيلية، أن قاضي المحكمة نطق بالحكم بتهمة القتل العمد على بن أوليئيل لإحراق منزل عائلة دوابشة مما تسبب في وفاة 3 من أفرادها.

ويشار إلى أن ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة استشهدوا، بعدما أضرم المستوطن بن أوليئيل، النار في منزلهم قبل خمس سنوات، فيما كان الناجي الوحيد من العائلة الطفل احمد، فيما استشهد والده سعد ووالدته ريهام، وشقيقه علي.

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